El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron. (Fotos de Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia AFP
Rusia fustiga a Macron por haber llamado “ogro” a Putin
La arremetió este viernes contra los “insultos vulgares” del presidente francés , que la semana pasada calificó a su par de “ogro” y “depredador”.

Esas declaraciones “rebasan los límites no solo de lo razonable, sino también de la decencia, y son insultos vulgares para con Rusia y su pueblo”, declaró la portavoz de la cancillería rusa, , citada por la agencia estatal de prensa Ria Novosti.

PUEDES VER: Netanyahu acusa a Macron “de alimentar el fuego antisemita”

Zajárova acusó además a Francia de tener una “ideología de carroñeros” y de “sacar provecho político” del conflicto armado desatado con la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022.

La semana pasada, cuando las conversaciones se estaban intensificando para intentar encontrar una salida al conflicto, Macron calificó al mandatario ruso de ser “una fuerza desestabilizadora” y de haberse convertido en un .

El presidente francés Emmanuel Macron habla con los medios de comunicación en la embajada francesa en Washington, D.C., el 18 de agosto de 2025. Foto: Yves Herman / POOL / AFP Asked by reporters if Trump had said that concessions were necessary before any US security guarantees to Ukraine, Macron said, "No, that wasn't discussed at all. We're well away from that." (Photo by Yves Herman / POOL / AFP)
/ YVES HERMAN

Las relaciones entre Francia y Rusia se encuentran en un punto bajo desde hace años.

París acusa a Moscú de estar detrás de una serie de acciones de desestabilización y desinformación en su territorio. Por su lado, el Kremlin reprocha a .

