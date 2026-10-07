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Resumen

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Los rescatistas transportan el cuerpo de un residente local mientras realizan operaciones de búsqueda y rescate tras un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial en Pryluky el 7 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya Savilov / AFP).
Los rescatistas transportan el cuerpo de un residente local mientras realizan operaciones de búsqueda y rescate tras un ataque aéreo ruso contra un edificio residencial en Pryluky el 7 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya Savilov / AFP).
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia EFE

Rusia volvió a atacar la retaguardia de Ucrania esta madrugada con decenas de drones y de misiles en otro gran ataque dirigido contra regiones como Kiev, Cherníguiv, Poltava, Kirovograd, Dnipropetrovsk y Odesa en el que han muerto al menos 19 personas y en el que fueron alcanzadas infraestructuras del sistema energético y la industria militar, así como numerosas viviendas.

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