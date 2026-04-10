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Resumen

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Fotografía de archivo del campus de la Universidad de Stanford en Stanford, California, EE.UU. Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Fotografía de archivo del campus de la Universidad de Stanford en Stanford, California, EE.UU. Foto: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Por Agencia AFP

Rusia incluyó el viernes a Stanford en su lista negra de “organizaciones indeseables”, lo que en la práctica prohíbe a los rusos realizar cualquier estudio en la prestigiosa universidad estadounidense.

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