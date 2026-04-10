Rusia incluyó el viernes a Stanford en su lista negra de “organizaciones indeseables”, lo que en la práctica prohíbe a los rusos realizar cualquier estudio en la prestigiosa universidad estadounidense.

Ser declarada “indeseable” prohíbe de hecho a las entidades operar en Rusia y hace que quienes colaboren con ellas se expongan a un procedimiento penal.

La lista también incluye a más de 300 organizaciones de derechos humanos, oenegés, instituciones académicas y medios de comunicación independientes.

Entre las más destacadas figuran las universidades estadounidenses Yale y Berkeley, así como el grupo de derechos humanos Human Rights Watch y la ONG anticorrupción Transparency International.

En virtud de una controvertida ley aprobada en 2015 -pero que rara vez se aplicaba antes de la guerra en Ucrania-, Rusia puede prohibir a organizaciones extranjeras por considerarlas una amenaza para la seguridad nacional.

Conoce cómo postular a la beca que ofrece la universidad de Stanford. (Foto: Instagram/Oficial)

Desde que envió tropas a Ucrania en 2022, el Kremlin no solo ha reprimido la oposición a la guerra, sino que también ha llevado a cabo una ofensiva más amplia contra la disidencia, de una magnitud no vista desde la época soviética.

De la Universidad de Stanford han egresado 36 ganadores del Premio Nobel desde su fundación en 1885.

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