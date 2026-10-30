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Resumen

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Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. EFE/EPA/Pavel Bednyakov
Fotografía de archivo del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. EFE/EPA/Pavel Bednyakov
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, insistió este viernes en que, si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desea reunirse en persona con el mandatario ruso, Vladimir Putin, tendrá que viajar a Moscú.

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