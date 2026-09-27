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Resumen

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Un bombero extinguiendo un incendio en un taller de producción tras un ataque aéreo en la región de Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 27 de septiembre de 2026. (Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP).
Un bombero extinguiendo un incendio en un taller de producción tras un ataque aéreo en la región de Odesa, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el 27 de septiembre de 2026. (Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Al menos cinco personas murieron en ataques rusos contra Ucrania, indicaron este domingo las autoridades, un día después de que Moscú prometiera alcanzar sus objetivos de guerra “sin importar las circunstancias”.

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