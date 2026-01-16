Rusia: La situación de Groenlandia “se sale de lo normal” según el derecho internacional

Escucha la noticia
La situación de Groenlandia “se sale de lo normal” de acuerdo con el derecho internacional, debido a los planes de Estados Unidos de hacerse con el control de esa isla ártica perteneciente a Dinamarca, según el Kremlin.
“Nosotros, al igual que el resto del mundo, estamos monitoreando la situación en torno a Groenlandia. Observamos una situación muy controvertida. Partimos de la premisa de que Groenlandia es territorio del Reino de Dinamarca”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Recordó que el derecho internacional no es una “prioridad” para el presidente estadounidense, Donald Trump, como él mismo lo declaró recientemente.
La víspera la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Rusia sigue con atención la situación en torno a Groenlandia y considera que las divergencias deben resolverse por medio de negociaciones basadas en el derecho internacional.
Las tensiones en torno a Groenlandia se han incrementado en los últimos tiempos tras reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos de que esta isla debe estar bajo control estadounidense y que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.
