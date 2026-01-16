Un avión se dispone a aterrizar en el aeropuerto de Nuuk, Groenlandia, en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/Mads Claus Rasmussen
Rusia: La situación de Groenlandia "se sale de lo normal" según el derecho internacional
La “se sale de lo normal” de acuerdo con el derecho internacional, debido a los planes de Estados Unidos de hacerse con el control de esa isla ártica perteneciente a Dinamarca, .

“Nosotros, al igual que el resto del mundo, estamos monitoreando la situación en torno a Groenlandia. Observamos una situación muy controvertida. Partimos de la premisa de que Groenlandia es territorio del Reino de Dinamarca”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

PUEDES VER: La alcaldesa de la capital de Groenlandia afirma que están listos para proteger su independencia

Recordó que el derecho internacional no es una “prioridad” para el presidente estadounidense, , como él mismo lo declaró recientemente.

La víspera la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Rusia sigue con atención la situación en torno a Groenlandia y considera que las divergencias deben resolverse por medio de negociaciones basadas en el derecho internacional.

Las se han incrementado en los últimos tiempos tras reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos de que esta isla debe estar bajo control estadounidense y que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.

“¡Ya basta!”, reaccionó el lunes 5 de enero el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, quien insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos. (AFP)

