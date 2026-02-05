Rusia lamenta el fin del START III, pero defiende que China no se sume al desarme nuclear

Escuchar
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (der.), y el presidente de China, Xi Jinping asisten al desfile militar del Día de la Victoria. (EFE).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (der.), y el presidente de China, Xi Jinping asisten al desfile militar del Día de la Victoria. (EFE).

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (der.), y el presidente de China, Xi Jinping asisten al desfile militar del Día de la Victoria. (EFE).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (der.), y el presidente de China, Xi Jinping asisten al desfile militar del Día de la Victoria. (EFE).
Por Agencia EFE

El Kremlin lamentó este jueves la expiración del START III, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU., pero defendió la postura de China de no sumarse a futuras negociaciones sobre limitación de armamento ofensivo.

