Rusia lanzó durante la noche del martes y la madrugada de hoy 39 misiles balísticos y 120 drones de ataque, algunos de ellos con munición de racimo, dirigidos sobre todo contra el sistema energético y contra otras infraestructuras críticas en las regiones de Kiev y Járkov, según dijo en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

Unas 600.000 personas se han quedado sin electricidad a consecuencia de este ataque, que también según Zelensky, ha provocado daños en 26 instalaciones del sistema eléctrico ucraniano y en otras cuatro infraestructuras del sector gasístico y petrolero del país.

Según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana, que explica que el grueso de los misiles fueron dirigidos contra infraestructura energética, sus defensas sólo pudieron derribar 4 de los misiles balísticos y 115 de los drones.

Las autoridades locales han informado de la muerte de cuatro personas en Kiev a consecuencia del ataque ruso.

Policías y paramédicos ucranianos trasladan el cuerpo de una víctima en el lugar del ataque con misiles rusos contra un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP). / GENYA SAVILOV

“Pedimos a EE.UU. y a todos en el mundo que no cierren los ojos a esta realidad y que respondan, que respondan con fuerza”, dijo Zelensky, que pidió expresamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, que imponga sanciones “contundentes” a Rusia utilizando los poderes que le confiere la llamada ‘ley Graham’ aprobada recientemente por el Congreso.

Zelensky pidió de nuevo más misiles interceptores para sistemas antiaéreos Patriot, los únicos que garantizan protección frente a los misiles balísticos rusos, y recordó que la mayoría de infraestructuras atacadas este miércoles por las fuerzas del Kremlin estaban incluidas en la tregua energética que anunció Trump el domingo pese a que no había sido aceptada previamente por ninguno de los dos bandos.

Kiev sí cesó en un primer momento los ataques a refinerías rusas, pero Moscú no ha mostrado disponibilidad de sumarse a la tregua y ha seguido atacando la energía ucraniana.