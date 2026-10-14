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Resumen

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Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde un misil ruso atacó un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP).
Bomberos ucranianos extinguen un incendio en el lugar donde un misil ruso atacó un edificio de apartamentos en Kiev el 14 de octubre de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Genya SAVILOV / AFP).
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia EFE

Rusia lanzó durante la noche del martes y la madrugada de hoy 39 misiles balísticos y 120 drones de ataque, algunos de ellos con munición de racimo, dirigidos sobre todo contra el sistema energético y contra otras infraestructuras críticas en las regiones de Kiev y Járkov, según dijo en su cuenta de X el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

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