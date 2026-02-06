Rusia ataca a Ucrania con más de 300 drones y dos misiles hipersónicos Kinzhal

Escuchar
El misil hipersónico Kinzhal, presentado en 2018 por Vladimir Putin. (Foto referencial: Ministerio de Defensa Ruso)

Por Agencia EFE

Rusia ha lanzado desde la tarde del jueves al mediodía del viernes contra territorio ucraniano un total de 328 drones y siete misiles, entre ellos dos misiles hipersónicos Kinzhal, según el parte de hoy de la Fuerza Aérea ucraniana.

