Rusia ataca a Ucrania con más de 300 drones y dos misiles hipersónicos Kinzhal

Rusia ha lanzado desde la tarde del jueves al mediodía del viernes contra territorio ucraniano un total de 328 drones y siete misiles, entre ellos dos misiles hipersónicos Kinzhal, según el parte de hoy de la Fuerza Aérea ucraniana.

Las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar 297 de los drones. Otros 22 aparatos no tripulados, todos ellos de ataque, impactaron en 14 localizaciones distintas no especificadas.

La Fuerza Aérea ucraniana afirma también que los siete misiles rusos -dos Kinzhal y cinco Kh-59 y Kh-69 “no alcanzaron objetivos” gracias a las acciones de sus militares.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones y en ocasiones misiles contra sus respectivas retaguardias. Los ataques rusos en lo que va de año han sido particularmente devastadores para el sistema energético ucraniano.