Rusia lanzó anoche contra Ucrania 11 misiles balísticos y 4 misiles hipersónicos Kinzhal

Rusia atacó anoche Ucrania con 405 drones de larga distancia y 28 misiles, de los que once eran misiles balísticos Iskander-M o su equivalente norcoreano KN-23 y otros cuatro misiles hipersónicos Kinzhal que no pudieron ser interceptados por las defensas ucranianas, según refleja el parte sobre el bombardeo de la Fuerza Aérea ucraniana.
Del total de drones lanzados por Rusia, las defensas ucranianas neutralizaron 333. Otros 55 aparatos no tripulados impactaron en distintas localizaciones de Ucrania al no poder ser interceptados.
Por lo que respecta a los misiles, el Ejército ucraniano derribó seis de los once misiles balísticos. Ninguno de los cuatro misiles hipersónicos Kinzhal pudo ser interceptado.
Las defensas ucranianas sí pudieron derribar ocho de los nueve misiles de crucero lanzados por Rusia y dos de los cuatro misiles guiados aéreos Kh-59 utilizados por las fuerzas rusas en el ataque, según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania.
Doce de los misiles no derribados impactaron en distintos lugares no especificados de Ucrania.
En total, la Fuerza Aérea ucraniana registró impactos directos de misiles y drones en 26 lugares distintos. Fragmentos de drones o misiles interceptados cayeron en otros 19 lugares.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, insiste constantemente en la necesidad urgente de que Ucrania reciba de sus aliados occidentales sistemas antiaéreos Patriot adicionales. Estos sistemas de fabricación estadounidense son capaces de derribar los misiles Kinzhal a los que Ucrania es ahora vulnerable al no contar con suficientes sistemas de este tipo.
Kiev fue el principal objetivo del ataque, que también fue dirigido contra las regiones ucranianas de Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Cherkasi, Cherníguiv y Odesa, según el parte de la Fuerza Aérea.
Las autoridades ucranianas y empresas del sector energético explicaron que infraestructuras gasísticas y eléctricas ucranianas volvieron a ser el objetivo prioritario de los misiles y drones rusos.
Al menos seis personas han muerto en todo el país a consecuencia de este nuevo ataque ruso con misiles y drones de larga distancia, según el balance ofrecido por Zelensky.
En Kharkiv, en el noreste, un dron ruso golpeó una guardería infantil, según las autoridades locales, dejando un muerto y siete heridos, sin que se haya informado todavía de cuántos de ellos son niños.
