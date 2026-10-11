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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump y su par de Rusia Vladimir Putin llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump y su par de Rusia Vladimir Putin llegan para ofrecer una rueda de prensa conjunta en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
/ DREW ANGERER
Por Agencia EFE

El Gobierno ruso levantó parcialmente la prohibición de exportación de diésel para cumplir con el acuerdo alcanzado la víspera entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, según informó este sábado el Gabinete en su portal oficial.

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