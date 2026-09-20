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Resumen

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Ataque de Ucrania con drones contra una refinería en Moscú, en mismo día de la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia. (EFE/Cuenta oficial en X del ministro de exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha).
Ataque de Ucrania con drones contra una refinería en Moscú, en mismo día de la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia. (EFE/Cuenta oficial en X del ministro de exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha).
Por Agencia EFE

La venta de gasolina en Moscú ha sido limitada a 30 litros por vehículo tras un ataque sufrido anoche por la refinería de Kapotnia, al sureste de la capital de Rusia, informaron medios locales.

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