El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izq.), y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Alexander Nemenov y Jeff Kowalsky / AFP).
Agencia EFE

Rusia llama a EE.UU. a renunciar a la presiones y alerta de una permanente tensión nuclear
Rusia llama a EE.UU. a renunciar a la presiones y alerta de una permanente tensión nuclear

Rusia llama a EE.UU. a renunciar a la presiones y alerta de una permanente tensión nuclear

El viceministro de Exteriores ruso, , llamó hoy a a renunciar a las presiones como forma de hacer política y alertó de que la tensión nuclear no disminuye en el mundo, de cara a la cumbre ruso-estadounidense que se celebrará el 15 de agosto en .

El tira y afloja, las acciones impulsivas, la presión (...), vemos que en Washington hay una tendencia a actuar a través de la presión. Pero creo que ahora es el momento de dar una oportunidad para que hablen los políticos y diplomáticos”, comentó en declaraciones a la televisión pública.

MIRA AQUÍ: Trump y Putin acuerdan reunirse en los próximos días

Riabkov subrayó que en estos momentos se necesita “voluntad política para reducir la temperatura de estas recalentadas relaciones internacionales”.

Por lo menos, en el diálogo con EE.UU. surgen algunos brotes verdes de sentido común que tanto se echaron de menos en los últimos meses y años”, destacó.

El diplomático admitió que “el riesgo de conflicto nuclear se mantiene” y que la tensión estratégica “no disminuye”.

Nosotros no somos los iniciadores de pasos de escalada. Nosotros tomamos medidas para contrarrestar y así seguiremos de aquí en adelante”, subrayó después de que Moscú levantara la moratoria al tratado INF de eliminación de misiles de corto y medio alcance.

Denunció que “en algunas capitales siguen valorando la opción nuclear como posible reacción en caso de que alguna u otra circunstancia cambie radicalmente en su contra”.

MÁS INFORMACIÓN: Zelensky sobre la cumbre Putin-Trump: las decisiones que se toman sin Kiev “nacen muertas”

El presidente ruso, Vladímir Putin, aceptó reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sólo después de que éste le impusiera un ultimátum de diez días para detener la guerra en Ucrania.

Según los expertos, uno de los temas a tratar en la cumbre será la seguridad estratégica, ya que el último tratado de desarme entre ambas potencias, el START III, expira a principios de 2026.

Ese tema ya fue abordado en la anterior cumbre celebrada por ambos mandatarios en junio de 2018 en Helsinki.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

