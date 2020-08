Moscú.- El subdirector del Hospital de Urgencias Nº 1 de Omsk (Siberia), Anatoli Kalinichenko, afirmó este viernes que no hay rastros de veneno en los análisis del líder opositor al gobierno de Rusia, Alexei Navalny, que se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos de ese centro.

“No se detectaron venenos ni rastros de ellos en los análisis de sangre ni de orina”, dijo Kalinichenko, citado por la agencia Interfax.

Agregó que “el diagnóstico ‘intoxicación’ se mantiene en alguna parte del subconsciente”, pero subrayó que los médicos consideran que Navalny no fue envenenado.

Kalinichenko señaló que “en curso del tratamiento se ha llegado a un diagnóstico concluyente”.

”Lamentablemente, no lo puedo hacer público, pero ya se le ha comunicado a la esposa y al hermano (de Navalny)”, añadió.

Rechazo a trasladarlo al extranjero

Los médicos a cargo de Alexei Navalny, ingresado en cuidados intensivos en un hospital de Siberia por un supuesto envenenamiento, rechazan su traslado al extranjero debido a su estado “inestable”, indicó el viernes su entorno, denunciando una decisión que “amenaza su vida”.

“El médico jefe anunció que Navalny no es transportable. Su estado es inestable”, afirmó la portavoz del opositor, Kira Yarmysh, en Twitter. El rechazo de trasladarlo “es una amenaza directa para su vida. Es mortalmente peligroso dejarlo en el hospital de Omsk sin equipamiento y sin que todavía se haya hecho un diagnóstico”.

Según ella, la decisión de los allegados del opositor no es suficiente para que sea transferido al extranjero, ya que los médicos se oponen.

El brazo derecho del activista, Leonid Volkov, denunció por su parte “una decisión política y no médica”. “Esperan que las toxinas salgan y no puedan ser detectadas en el cuerpo. No hay diagnóstico ni análisis. La vida de Alexéi está en peligro”, aseguró en Twitter.

Alexei Navalny, abogado de 44 años y uno de los críticos más duros contra el Kremlin, regresaba en avión de Tomsk a Moscú cuando empezó a sentirse mal. El aparato tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Omsk, en Siberia Occidental.

El opositor fue ingresado en el hospital, en la unidad de cuidados intensivos, conectado a un respirador artificial. Según su entorno, fue víctima de un “envenenamiento intencionado”.

Fuente: EFE/AFP

