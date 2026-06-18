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El 18 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, productora rusa de petróleo, en las afueras del sureste de Moscú, tras un ataque de Ucrania con drones. (Foto: AFP).
El 18 de junio de 2026, una columna de humo negro se elevaba desde la refinería de petróleo de Gazprom Neft, productora rusa de petróleo, en las afueras del sureste de Moscú, tras un ataque de Ucrania con drones. (Foto: AFP).
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Por Agencia AFP

Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú de los dos últimos años, lo que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores y perturbó los principales aeropuertos, con cientos de vuelos retrasados.

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