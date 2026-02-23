Escuchar
El lugar de la explosión de un coche de policía en Moscú, Rusia, el 24 de febrero de 2026. (Handout / Comité de Investigación Ruso / AFP)
Por Agencia AFP

Un policía murió y otros dos resultaron heridos el martes cerca de una estación de tren en Moscú por la detonación de un artefacto no identificado, activado por un hombre que también falleció, informó la delegación local del Ministerio del Interior.

