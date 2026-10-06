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Resumen

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Una mujer abandona las instalaciones de la sede del organismo ruso de control de la salud y el consumidor, Rospotrebnadzor, en Moscú, el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP
Una mujer abandona las instalaciones de la sede del organismo ruso de control de la salud y el consumidor, Rospotrebnadzor, en Moscú, el 5 de octubre de 2026. Foto: IGOR IVANKO / AFP
/ IGOR IVANKO
Por Agencia AFP

Las autoridades rusas negaron este martes haber impuesto restricciones sanitarias en la región siberiana de Irkutsk después de la muerte de una empleada de un instituto que lucha contra la peste.

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