Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia

Escucha la noticia
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Ministerio de Defensa de Rusia negó esta noche que sus cazas violaran el espacio aéreo de Estonia, tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.
LEE: La capital de EE.UU. podría ser declarada en emergencia nacional: ¿Es Washington tan peligrosa como advierte Trump?
“El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado”, señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.
Newsletter Vuelta al Mundo
Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó “conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales” y “no violó las fronteras de otros estados”.
“Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia”, insistieron los militares rusos.
MÁS: Trump demanda a The New York Times: ¿qué pasó en el primer juicio y de qué trata el nuevo proceso?
El trayecto de los MiG pasaba sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindlo, concluyó Defensa.
Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la OTAN a intervenir.
TE PUEDE INTERESAR
- Venezuela dice que hay “una guerra no declarada” tras despliegue de EE.UU. en el Caribe
- De movimiento a “terroristas”: qué hay detrás del anuncio de Trump contra Antifa
- Los 4 elementos clave que llevaron a la ONU a concluir que Israel comete genocidio en Gaza
- Trump pide a la Corte Suprema de EE.UU. mantener el género asignado al nacer en los pasaportes de trans
- Juez desestima la demanda de Trump contra The New York Times por 15.000 millones de dólares
Contenido sugerido
Contenido GEC