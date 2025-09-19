Esta imagen del 19 de septiembre de 2025, publicada por la Fuerza Aérea Sueca, muestra un caza ruso MIG-31 sobrevolando el mar Báltico tras violar el espacio aéreo estonio. (Foto: AFP)
Esta imagen del 19 de septiembre de 2025, publicada por la Fuerza Aérea Sueca, muestra un caza ruso MIG-31 sobrevolando el mar Báltico tras violar el espacio aéreo estonio. (Foto: AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Rusia niega que sus cazas hayan violado el espacio aéreo de Estonia
El Ministerio de Defensa de negó esta noche que sus , tal y como lo denunció el viernes Tallin, que invocó el Artículo 4 del Tratado de la OTAN para efectuar consultas con los aliados.

“El 19 de septiembre tres cazas MiG-31 realizaron un vuelo programado desde Karelia (en la frontera con Finlandia) a un aeródromo de Kaliningrado”, señala la nota castrense en la que se sostiene que ninguno de los aparatos se desvió de su ruta durante esa misión.

Francisco Sanz
Tres cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo estonio sobre el Golfo de Finlandia el viernes, según Estonia, lo que desató quejas de la UE y la OTAN sobre una nueva y peligrosa provocación. (Foto: AFP)
Tres cazas rusos MiG-31 violaron el espacio aéreo estonio sobre el Golfo de Finlandia el viernes, según Estonia, lo que desató quejas de la UE y la OTAN sobre una nueva y peligrosa provocación. (Foto: AFP)

Según el comunicado, todo el vuelo se efectuó “conforme a un estricto cumplimiento de las normas internacionales” y “no violó las fronteras de otros estados”.

“Durante el vuelo, las aeronaves no se desviaron de su ruta ni violaron el espacio aéreo de Estonia”, insistieron los militares rusos.

El trayecto de los MiG pasaba sobre aguas neutrales del mar Báltico, a más de tres kilómetros de la isla de Vaindlo, concluyó Defensa.

Estonia denunció previamente la violación de su espacio aéreo por tres cazas rusos, que, según Tallin, permanecieron durante 12 minutos en el aire sobre la isla de Vaindlo, en el golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de patrulla aérea de la a intervenir.

