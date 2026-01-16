Rusia niega tener planes agresivos respecto a Groenlandia

Rusia no tiene planes agresivos de ningún tipo respecto a Groenlandia, reclamada en estos momentos por Estados Unidos “para evitar que caiga en manos de Moscú o Pekín”, afirmó hoy el embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin.

“Rusia no tiene planes agresivos en contra de sus vecinos en el Ártico, no les amenaza con acciones militares, no les chantajea y no pretende ocupar sus territorios”, aseveró en declaraciones a la agencia rusa TASS.

Citó las recientes declaraciones del ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, que negó que Rusia o China amenacen a Groenlandia.

“Sin embargo, los países de la OTAN, incluyendo a Dinamarca, utilizan ampliamente el fetiche de la amenaza rusa o china para militarizar el Ártico”, constató.

Estimó que al “implicar a la OTAN en el Ártico, incluyendo Groenlandia, Dinamarca promueve una confrontación que siempre conduce no al fortalecimiento, sino al deterioro de la seguridad y el incremento de las tensiones militares en la región”.

Personas caminan por la principal calle comercial frente al Inatsisartut (el parlamento de Groenlandia), en Nuuk, el 15 de enero de 2026. (Foto de Alessandro Rampazzo / AFP). / ALESSANDRO RAMPAZZO

La víspera la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, afirmó que Rusia sigue con atención la situación en torno a Groenlandia y considera que las divergencias deben resolverse por medio de negociaciones basadas en el derecho internacional.

Las tensiones en torno a Groenlandia se han incrementado en los últimos tiempos tras reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que esta isla debe estar bajo control estadounidense y que “cualquier cosa menos que eso es inaceptable”.