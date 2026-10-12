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Resumen

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Fotografía de archivo de Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso. Foto: EFE/ Maxim Shipenkov
Fotografía de archivo de Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso. Foto: EFE/ Maxim Shipenkov
Por Agencia EFE

El Kremlin no confirmó hoy que Rusia haya aceptado la tregua energética en Ucrania anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras el acuerdo de suministro de diésel alcanzado entre Moscú y Washington.

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