El Kremlin no confirmó hoy que Rusia haya aceptado la tregua energética en Ucrania anunciada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras el acuerdo de suministro de diésel alcanzado entre Moscú y Washington.

“Continúan los contactos, en cuanto tengamos algo que decir al respecto les informaremos sin falta”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Al mismo tiempo, recordó la postura del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre los llamamientos al alto el fuego, ya que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigió una tregua de 60 días para celebrar elecciones: “Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”.

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“Buscamos medidas verdaderamente eficaces y decisiones responsables que allanen el camino para una solución pacífica”, añadió y aseguró que Rusia “está agradecida” a Washington por sus esfuerzos diplomáticos para lograr un arreglo al conflicto".

Peskov añadió minutos más tarde que “si Kiev realmente quiere celebrar elecciones, entonces el presidente ruso, el comandante supremo, estará dispuesto a ordenar no realizar ataques contra Ucrania el día de las elecciones, justo el día de la votación”.

“No creo que él (Zelensky) merezca una pausa. No creo que volvamos a caer en la trampa de las garantías y las promesas”, comentó, por su parte, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien añadió que Rusia no tiene que justificarse ante nadie por sus planes de lograr los objetivos de la conocida como ‘operación militar especial’.

Repitió el argumento de que Kiev quiere una tregua para “recuperar fuerzas”, tiempo en el que sus aliados europeos pueden suministrarle nuevo armamento “para la continuación de la guerra terrorista contra el pueblo ruso”.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP). / MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Trump anunció este domingo que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. “Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

Mientras el Kremlin no confirmó ninguna tregua, Zelensky se mostró “sorprendido”, aunque añadió que la noticia sería buena si Rusia cumpliera su parte y dijo haber impartido las órdenes correspondientes al ejército.

En cambio, poco después denunció un nuevo ataque ruso contra una central eléctrica en la región de Járkov y dos instalaciones energéticas más durante la pasada madrugada. “Está claro que Putin no lee las redes sociales”, dijo.

Trump anunció la tregua después de pedirle en varias ocasiones -según Axios- a Zelensky que cesara los ataques contra las refinerías rusas, aduciendo que también dañaban a los consumidores estadounidenses.

Zelensky propuso a la Casa Blanca una tregua energética y, con respecto al llamamiento de que convoque elecciones, exigió un alto el fuego de 60 días, petición que Moscú ha rechazado en varias ocasiones en el pasado.

Según los expertos ucranianos, Trump quiere utilizar al líder ucraniano como “chivo expiatorio” de cara a las elecciones del 3 de noviembre, aunque son muchos los analistas, incluido los rusos, que consideran que el auténtico causante del alza de los precios del combustible a nivel mundial es la guerra en Irán y los problemas en el estrecho de Ormuz causados por la fallida operación militar estadounidense.

A su vez, expertos rusos consideran que el acuerdo de suministro de diésel ruso anunciado el viernes por Trump tras una conversación telefónica con Putin, en realidad, sólo beneficia política y económicamente a Moscú, ya que es una gota en el océano de las necesidades de los estadounidenses y también tendrá un impacto menor en los mercados internacionales.

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