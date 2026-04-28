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Sistemas de misiles rusos S-400 Triumf desfilan por la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en el centro de Moscú, el 9 de mayo de 2025. (AFP)
Sistemas de misiles rusos S-400 Triumf desfilan por la Plaza Roja durante el desfile militar del Día de la Victoria en el centro de Moscú, el 9 de mayo de 2025. (AFP)
/ STRINGER
Por Agencia AFP

Rusia no desplegará material militar en el desfile que conmemorará los 81 años e la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, anunció el martes el Ministerio de Defensa.

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