Rusia no desplegará material militar en el desfile que conmemorará los 81 años e la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, anunció el martes el Ministerio de Defensa.

El evento del 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú suele ser marcado por grandes demostraciones de poderío miliar.

Sin embargo, varias escuelas militares, cuerpos de cadetes “así como la columna de material militar no participarán en el desfile militar de este año debido a la actual situación operativa”, indicó el ministerio el martes en Telegram.

Aún así, el desfile incluirá a representantes de todas las ramas de las fuerzas armadas, así como videos de los soldados “realizando tareas en la zona de la operación militar especial”, una referencia a la guerra en Ucrania, indicó.

También está previsto un despliegue de acrobacias aéreas.

“Durante el segmento de aviación del desfile, aviones de los equipos rusos de exhibición acrobática sobrevolarán la Plaza Roja y, al concluir el desfile, pilotos de aviones de ataque a tierra Su-25 pintarán el cielo de Moscú con los colores de la bandera de la Federación Rusa”, señaló el ministerio.

El año pasado, más de 20 líderes mundiales, como el presidente chino Xi Jinping, llegaron a Moscú para presenciar a miles de soldados, algunos de los cuales combatieron en Ucrania, y un despliegue de armas, incluidos nuevos tanques y drones.

La Segunda Guerra Mundial, conocida en Rusia como la Gran Guerra Patriótica, es clave en la narrativa histórica del mando del presidente Vladimir Putin.

El gobernante, un exespía de la KGB, ha invocado la victoria contra los nazis para justificar su ofensiva contra Ucrania, al calificar a las autoridades de Kiev como “neonazis” que deben ser removidos del poder.

Ucrania y Occidente rechazan esa narrativa como propaganda y califican la campaña rusa en Ucrania como una apropiación ilegal de territorio que ha causado la muerte a miles de civiles.

La guerra en Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por Moscú, ha movilizado cuantiosos recursos y costado cientos de miles de vidas.

Los esfuerzos diplomáticos por terminar con el conflicto permanecen estancados.

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