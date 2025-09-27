El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 27 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se dirige a la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en Nueva York el 27 de septiembre de 2025. Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
/ CHARLY TRIBALLEAU
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia no ve interés en Kiev ni en países europeos para negociar un “acuerdo de paz justo”
Resumen de la noticia por IA
Rusia no ve interés en Kiev ni en países europeos para negociar un “acuerdo de paz justo”

Rusia no ve interés en Kiev ni en países europeos para negociar un “acuerdo de paz justo”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

no ve interés en Kiev ni en los países europeos para negociar un “acuerdo de paz justo” sobre Ucrania, aseguró este sábado el ministro ruso de Exteriores, , al intervenir ante la ONU.

“Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo”, declaró el jefe de la diplomacia rusa .

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Según Lavrov, Europa “está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia”.

PUEDES VER: Rusia toma una localidad en Dnipropetrovsk y dos en Donetsk, en el este de Ucrania

Mientas Rusia, afirmó, busca resolver las “causas originales” del conflicto y garantizar su seguridad.

“La deben garantizarse de forma segura. Los derechos de los rusos y los rusohablantes en los territorios que permanecen bajo el control del régimen de Kiev deben restablecerse”, dijo el ministro ruso, quien agregó que solo sobre esta base Moscú debatiría unas garantías de seguridad para Ucrania.

Lavrov lamentó que la ignorara las preocupaciones rusas y siguiera expandiéndose hacia las fronteras rusas, un proceso que continúa hasta hoy día “pese a las promesas dadas a líderes soviéticos de no avanzar ni un ápice hacia el Este”.

Además, aseguró que son cada vez más frecuentes “las amenazas del uso de la fuerza contra Rusia” a la que se le acusa de idear planes de ataque contra la Unión Europea.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asiste a la ceremonia de firma de los acuerdos de cooperación entre Nicaragua y las regiones de Ucrania controladas por Rusia, celebrada en Moscú el 22 de septiembre de 2025. Foto: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asiste a la ceremonia de firma de los acuerdos de cooperación entre Nicaragua y las regiones de Ucrania controladas por Rusia, celebrada en Moscú el 22 de septiembre de 2025. Foto: Evgenia Novozhenina / POOL / AFP
/ EVGENIA NOVOZHENINA

“Rusia nunca ha tenido ni tiene tales intenciones”, afirmó Lavrov.

En cuanto a las y su papel mediador en Ucrania, el diplomático señaló que en Moscú tienen “ciertas esperanzas” en el diálogo ruso-estadounodense, pese a que anteriormente las autoridades rusas reconocieran que este estaba estancado.

“En el enfoque de la actual administración estadounidense, vemos un deseo de facilitar no solo la búsqueda de soluciones realistas a la crisis ucraniana, sino también de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica”, resumió.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC