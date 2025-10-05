Aviones de combate F-16 participan en el ejercicio de blindaje aéreo de la OTAN cerca de la base aérea de Lask, en el centro de Polonia, el 12 de octubre de 2022. (Foto referencial: RADOSLAW JOZWIAK / AFP).
Polonia y la OTAN activan sus cazas de combate por el ataque masivo de Rusia contra Ucrania
Polonia y aliados de la OTAN activaron esta noche de nuevo la alerta ante el masivo ataque ruso contra , como suele hacer habitualmente desde el inicio de la guerra en 2022, con el fin de garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó en su cuenta de la red social X que puso en marcha los procedimientos necesarios para poner en estado de máxima alerta a los aviones polacos y aliados, así como a los sistemas de defensa antiaérea y reconocimiento de radar.

Francisco Sanz
MIRA: Misiles Tomahawk e información de inteligencia: ¿Qué se sabe de la nueva ayuda de EE.UU. a Ucrania para ataques en Rusia?

Estas medidas, de carácter preventivo, tienen por objeto garantizar la seguridad del espacio aéreo y la protección de los ciudadanos, especialmente en las zonas adyacentes a la zona amenazada.

Es el caso de la ciudad ucraniana de Leópolis, cercana a la frontera polaca, que fue duramente atacada esta noche por Rusia.

El operativo polaco y aliado duró casi cinco horas, lo mismo que duró aproximadamente el bombardeo ruso de Ucrania.

Las Fuerzas Aéreas de Países Bajos ayudaron a Polonia con sus cazas F-35 a garantizar la seguridad en el cielo polaco, según el Mando Operativo polaco.

