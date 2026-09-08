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Resumen

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Bomberos trabajan este martes en el sitio de un bombardeo ruso en Kiev. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EFE
Bomberos trabajan este martes en el sitio de un bombardeo ruso en Kiev. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EFE
Por Agencia EFE

El Ejército ruso puso hoy fin a la tregua de tres días de ataques contra Kiev acordada para el fin de semana y el lunes con un ataque masivo contra empresas militares, centros logísticos y almacenes en la capital de Ucrania, y continuó sus ataques contra la infraestructura portuaria en Odesa.

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