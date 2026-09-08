El Ejército ruso puso hoy fin a la tregua de tres días de ataques contra Kiev acordada para el fin de semana y el lunes con un ataque masivo contra empresas militares, centros logísticos y almacenes en la capital de Ucrania, y continuó sus ataques contra la infraestructura portuaria en Odesa.

“Durante la pasada noche las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de emplazamiento terrestre y aéreo y drones de ataque contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, centros logísticos y almacenes, e instalaciones militares en Kiev y la región de Kiev”, informó el Ministerio de Defensa ruso en Telegram.

En particular, el mando castrense ruso indicó que fue alcanzada la Planta de Radio de Kiev, (Trimen-Ucrania), que fabricaba componentes para drones de reconocimiento y ataque, incluidos los de largo alcance, utilizados para atacar objetivos civiles en Rusia.

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Además, atacó la Planta de Hormigón Armado, empresa que “producía ojivas para misiles de crucero FP-5 Flamingo y drones de largo alcance, incluido el Fire Point FP-2, y la planta industrial Element UA, que produce y almacena componentes para drones de ataque de medio alcance Hornet”.

También aseveró haber atacado el complejo comercial y de almacenamiento de Ukrspetssystems, que ensambla y almacena drones de reconocimiento de ala fija Shark y drones de ataque de medio alcance, y un taller de ensamblaje de drones de largo y medio alcance sobre el que no dio mayores detalles.

En la región de Kiev, también contemplada en la tregua de tres días, los misiles y drones rusos alcanzaron la empresa ‘Aves de Combate de Ucrania’ en Bila Tserkva, que produce vehículos aéreos no tripulados para diversos fines.

Defensa puntualizó que en estas instalaciones la compañía «desarrolló y probó el dron T-R-X, con un alcance de ataque de 450 kilómetros».

También atacó los centros logísticos Khimtransagro (Shkarivka), R-Plast (Bila Tserkva), implicados en la producción y almacenamiento de drones de medio y largo alcance.

Bomberos trabajan en el sitio de un bombardeo ruso en Kiev. Foto: SERGEY DOLZHENKO/EFE

“Además, en la región de Kiev, resultaron dañados la base aérea Vasilkiv de las Fuerzas Armadas de Ucrania, un depósito de combustible y lubricantes en Borispil y el centro de inteligencia electrónica y radiotelegráfica del Servicio de Seguridad de Ucrania en Markhalivka”, añadió.

Las fuerzas rusas también atacaron un taller de ensamblaje de drones en Odesa, un buque de carga en el puerto de Chornomorsk con un cargamento de combustible y lubricantes para el Ejército ucraniano y la subestación Dnestrovskaya que suministraba electricidad a los puertos ucranianos en el mar Negro.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, condenó este martes el ataque ruso con misiles y drones contra Kiev de hoy y denunció el hecho de que las fuerzas del Kremlin lo llevaran a cabo justo después de la visita de los mediadores de paz de EE.UU., Steve Witkoff y Jared Kushner.

Rusia lanzó este nuevo ataque justo tras terminar el plazo de 72 horas de cese de ataques contra Kiev y Moscú decretado por Rusia y Ucrania con motivo del viaje a estas dos ciudades de Witkoff y Kushner este fin de semana, que se saldó sin acuerdos concretos para avanzar hacia la paz.

“Sus misiles balísticos (los del presidente ruso Vladimir Putin) suenan más fuerte que sus palabras sobre diplomacia”, escribió en X Sibiga, que recordó que al menos dos personas han muerto en el ataque y calificó esta acción rusa de “terrorismo sin sentido”.