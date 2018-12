Después de varios meses de mantenerse en secreto, Rusia presento su nueva arma láser llamada Peresvet, en honor a un monje guerrero ruso del siglo XVI, y que según el viceministro de Defensa ruso, Yuri Borisov, puede "derribar objetivos en fracciones de segundo".

En un video publicado en las redes sociales por el Ministerio de Defensa de Rusia, se puede observar cómo el láser es transportado desde un hangar para luego ser activado de forma remota por un soldado.

La nueva arma de Rusia fue anunciada por primera en marzo durante el mensaje anual de Vladimir Putin al Parlamento. En aquella ocasión, el presidente declaró que el armamento láser "multiplica las capacidades de Rusia para garantizar la seguridad de sus ciudadanos" y que su país está "un paso por delante" de sus rivales "en esta esfera".

No se conoce mucho las capacidades belicas del Peresvet pues el gobierno de Rusia no ha dado muchos detalles sobre este. No obstante, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el "Peresvet es capaz de contrarrestar eficazmente cualquier ataque aéreo e incluso luchar con satélites en órbita"

Además, las autoridades rusas informaron que los sistemas láser del Peresvet están basados ​​en nuevos principios físicos y que entraron en servicio de combate bajo un régimen de prueba con las fuerzas armadas rusas, que recibieron entrenamiento especial en la Academia Espacial Militar de Mozhaysky en San Petersburgo para operarlo.