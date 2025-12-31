Rusia publica video de dron derribado en supuesto ataque contra casa de Putin

Escucha la noticia
El Ministerio de Defensa ruso publicó este miércoles un video de un dron derribado durante el supuesto ataque ucraniano de esta semana contra una residencia del presidente Vladimir Putin, que Kiev tilda de “mentira”.
Las autoridades rusas aseguran que fue un ataque “terrorista” y “personal” contra el mandatario y advirtieron que van a endurecer su postura en las negociaciones para poner fin a la guerra.
Dirigentes ucranianos lo denunciaron como una acusación “inventada” para entorpecer los esfuerzos de paz y reclamaron a Moscú presentar pruebas del ataque.
PUEDES VER: El general Fanil Sarvarov y otras figuras clave de Rusia víctimas de atentados con bomba durante la guerra en Ucrania
En el video publicado por Moscú, se ve un dron dañado encima de la nieve en una zona boscosa. El ministerio asegura que el ataque fue “dirigido, cuidadosamente planificado y realizado en fases”.
Esta cartera afirmó que el ataque empezó a las 19H00 locales del 28 de diciembre con un lanzamiento “masivo” de drones contra una residencia de Putin en la región de Nóvgorod (noroeste), situada entre Moscú y San Petersburgo.
Las autoridades rusas no precisaron si el presidente se encontraba allí en ese momento, pero apuntaron que la casa no sufrió daños.
El ministerio también publicó el video de un supuesto testigo del ataque, un habitante de una aldea cercana a esa residencia.
La denuncia de Moscú tuvo lugar poco después de un encuentro el domingo en Florida entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodymyr Zelensky.
Después de la reunión, Trump aseguró que estaban “más cerca que nunca” de un acuerdo para terminar el conflicto iniciado con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.
LEE TAMBIÉN: Misiles rusos Oreshnik con capacidad nuclear han entrado en servicio activo, dice Moscú
Zelensky afirmó que la acusación rusa era una “mentira” destinada a “socavar” estos esfuerzos diplomáticos.
En la misma línea, la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó a Moscú de lanzar “acusaciones infundadas” que son una “distracción deliberada” para el diálogo de paz.
“Moscú quiere descarrilar los progresos reales hacia la paz de Ucrania y sus socios occidentales”, afirmó en X.
