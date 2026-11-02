icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un peatón con bolsas pasa junto a un edificio destruido, alcanzado por un ataque aéreo ruso previo, durante un alto el fuego temporal en la región de Kherson, al sur de Ucrania, el 31 de octubre de 2026. (Foto de Roman PILIPEY / AFP).
Un peatón con bolsas pasa junto a un edificio destruido, alcanzado por un ataque aéreo ruso previo, durante un alto el fuego temporal en la región de Kherson, al sur de Ucrania, el 31 de octubre de 2026. (Foto de Roman PILIPEY / AFP).
/ ROMAN PILIPEY
Por Agencia AFP

Rusia reanudó el lunes los ataques en la región ucraniana de Kherson tras el fin de la tregua local en la zona, la pausa más larga en la guerra iniciada en 2022, señalaron las autoridades locales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?