icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista de la entrada al recinto del instituto contra la peste en la ciudad de Irkutsk, Rusia, el 7 de octubre de 2026. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP).
Vista de la entrada al recinto del instituto contra la peste en la ciudad de Irkutsk, Rusia, el 7 de octubre de 2026. (Foto de TATYANA MAKEYEVA / AFP).
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia EFE

El Kremlin advirtió este miércoles, en relación con las noticias sobre una segunda muerte debido al posible brote de peste neumónica en Siberia, que “la gran mayoría” de esas informaciones son falsas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.