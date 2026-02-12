Rusia recomienda a sus cuidadanos no viajar a Cuba y prepara suministro de petróleo a la isla

Rusia recomendó hoy a sus nacionales no viajar a Cuba, al tiempo que adelantó que prevé el pronto envío de un suministro de petróleo para paliar las consecuencias del embargo energético de Estados Unidos a la isla caribeña.

“Pedimos a todos los que planean viajar a ese país que tengan en cuenta la situación creada, a la vista de las recomendaciones del Ministerio de Economía de Rusia”, dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

Dicho ministerio recomendó a los ciudadanos rusos “abstenerse de viajar a Cuba con fines turísticos hasta la normalización de la situación”.

Además, Economía pidió a los turoperadores y agencias turísticas a que suspendan los servicios, las ventas de billetes y los viajes con destino a Cuba.

Las aerolíneas rusas suspenderán temporalmente los vuelos a Cuba tras evacuar a los turistas varados en la isla caribeña, según informó el miércoles la agencia aeronáutica civil rusa Rosaviatsia.

Rusia es la segunda mayor fuente de turistas a Cuba, después de Canadá, con 131.000 viajeros en 2025.

Además, fuentes de la Embajada rusa en La Habana informaron este jueves al diario Izvestia que Moscú “en breve prevé el suministro” de una partida de petróleo y productos petroleros “en calidad de ayuda humanitaria”.

Esta foto de archivo tomada el 29 de julio de 2006 muestra el avión ruso Tupolev TU-154, perteneciente a la aerolínea rusa Pulkovo, poco antes de aterrizar en el aeropuerto de San Petersburgo. (Foto de STRINGER / INTERPRESS / AFP). / STRINGER

Rusia envío por última vez crudo a la isla -100.000 toneladas- en febrero de 2025 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró esta semana que Moscú y La Habana estudiaban “posibles vías para solucionar estos problemas, o al menos, paliarlos”.

“Las acciones de fuerzas externas, que buscan la agudización de la crisis energética en Cuba, lo que incluye la suspensión de las comunicaciones aéreas con la isla, está dirigidas a, entre otras cosas, provocar el descontento de la población y la incomodidad de los ciudadanos extranjeros”, dijo hoy Zajárova.

El Gobierno cubano advirtió el pasado domingo a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos, según pudo confirmar EFE con dos fuentes.