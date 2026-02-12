Rusia recomienda a sus cuidadanos no viajar a Cuba y prepara suministro de petróleo a la isla

Escuchar
Pasajeros caminan por el Aeropuerto Internacional Vnukovo de Moscú. (Foto de Natalia KOLESNIKOVA / AFP / ARCHIVO REFERENCIAL)
/ NATALIA KOLESNIKOVA
Por Agencia EFE

Rusia recomendó hoy a sus nacionales no viajar a Cuba, al tiempo que adelantó que prevé el pronto envío de un suministro de petróleo para paliar las consecuencias del embargo energético de Estados Unidos a la isla caribeña.

