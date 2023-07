“Los altos jefes sintieron por lo visto que yo era un peligro y rápidamente, en un solo día, redactaron a toda prisa una orden, el ministro de Defensa (Serguéi Shoigú) firmó una disposición y se libraron de mí”, dijo Iván Popov, según EFE.

El general Ivan Popov era, hasta antes de su relevo, comandante del 58 ejército que combate en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania.

Según la agencia AP, Popov sostuvo que los generales estaban molestos por sus declaraciones respecto a los desafíos y los problemas de las tropas rusas a su cargo.





Iván Popov dijo que planteó preguntas sobre “la falta de combate de contrabatería, la ausencia de estaciones de reconocimiento de artillería y las muertes y lesiones masivas de los soldados rusos por parte de la artillería enemiga”, según indicó CNN..

“Lo digo honestamente, se ha producido una situación compleja con la jefatura: había que ser cobarde, callar y decir lo que querían oír o llamar las cosas por su nombre”, dijo Popov.

Iván Popov, conocido como Espartaco, llamó “mis gladiadores” a sus tropas. El audio con sus declaraciones fue publicado por el diputado ruso Andréi Guruliov, quien fuera en el pasado comandante del 58 ejército.





“El ejército ucraniano no pudo penetrar las defensas de nuestro ejército, pero el máximo comandante nos golpeó por la espalda, descabezando de forma traicionera y cobarde al ejército en su momento más difícil”, señaló Iván Popov.

Por su parte, Francisco Belaúnde Matossian, internacionalista y profesor universitario dijo a El Comercio que “la cúpula militar rusa está siendo cuestionada desde adentro por varios generales”.

“Eso no quiere decir necesariamente que hay una especie de rebelión, pero sí hay un descontento respecto a cómo la guerra está siendo conducida. De todas maneras puede tener efectos en la misma cúpula si hay estas voces discordantes que además encuentra eco en el propio parlamento ruso”, dijo el analista.

Mapa de Ucrania con la situación al 13 de julio. Fuente: AFP

Belaúnde Matossian señaló que el ejército ruso viene realizando “prácticas del pasado” que no son bien vistas por algunos oficiales.

“Se ve que el ejército ruso sigue con prácticas del pasado que son muy rígidas. Hay posturas que comprenden sacrificar hombres para obtener la victoria militar, algo que no ocurre necesariamente con los ejércitos occidentales. Esto, además de otras prácticas, están generando el descontento en algunos oficiales como Iván Popov”, explica el internacionalista.

Francisco Belaúnde Matossian también indicó que hasta el momento Rusia está logrando, en gran parte, detener la contraofensiva ucrania, sin embargo no descarta que esta situación pueda cambiar. Agregó que hasta el momento Ucrania no ha usado la totalidad de sus fuerzas. “Entiendo que hace mucho se habló de que Ucrania tiene 12 brigadas y ha usado unas 3 o 4. Aparentemente no quieren meter todas a la batalla para ver dónde pueden abrir una brecha en el frente ruso”, argumentó.

El internacionalista afirmó que “la guerra de Rusia contra Ucrania es un claro fracaso”. “Desde el momento que no pudieron invadir totalmente Ucrania y deponer el gobierno de Volodymyr Zelensky en los primeros días, como era su objetivo, resulta claramente un fracaso”, sostuvo.

“Putin está apostando a que la contraofensiva ucraniana se empantane y al no avanzar haya una presión sobre Ucrania para negociar una especie de cese al fuego. Esto significaría un premio para Rusia porque implicaría que se quedaría con las partes que ha conquistado hasta ahora”, indicó el analista.