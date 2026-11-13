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Resumen

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Agentes de las fuerzas del orden ucranianas trasladan en camilla a una persona herida tras un ataque aéreo en Zaporiyia el 13 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Darya Nazarova / AFP)
Agentes de las fuerzas del orden ucranianas trasladan en camilla a una persona herida tras un ataque aéreo en Zaporiyia el 13 de noviembre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Darya Nazarova / AFP)
/ DARYA NAZAROVA
Por Agencia AFP

Rusia aseguró este viernes que derribó cerca de 1.200 drones ucranianos durante la noche, en una de las mayores oleadas de Kiev, la cual causó nueve muertos.

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