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Resumen

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El recinto del Kremlin, en Moscú, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Ignacio Ortega
El recinto del Kremlin, en Moscú, en una imagen de archivo. Foto: EFE/ Ignacio Ortega
Por Agencia EFE

El Kremlin reafirmó este martes que seguirá golpeando a aquellos buques a los que acusa de suministrar armamento a Ucrania, a pesar de que los recientes ataques hayan causado la muerte de ciudadanos de terceros países, como la India.

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