El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que su país seguirá desarrollando su potencial nuclear con el fin de superar los actuales y futuros escudos antimisiles occidentales.

“Sin lugar a dudas, continuaremos modernizando y desarrollando nuestras fuerzas nucleares estratégicas, creando sistemas de misiles con mayor potencia de combate, capaces de superar todos los sistemas de defensa antimisiles actuales y futuros”, dijo Putin, según las agencias locales.

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Putin inspeccionó hoy el Instituto de Tecnología Térmica de Moscú (MITT) que diseña desde hace décadas los principales misiles balísticos intercontinentales rusos (Tópol, Bulavá o Yars).

Precisamente, galardonó con la orden de Héroe de Rusia al diseñador jefe del MITT, Yuri Solomónov, y a la plantilla del instituto con otra clase de honores, según esas informaciones.

El líder ruso destacó que los sistemas de misiles balísticos con carga convencional son empleados “de manera efectiva” en el marco de la llamada operación militar especial sobre Ucrania.

Y destacó que los trabajadores de ese instituto han creado un conjunto de sistemas que han contribuido en gran medida al reforzamiento de la seguridad nacional.

El MITT, que fue fundado en 1946, por lo que celebra su 80 aniversario, ha diseñado, entre otros, los misiles Tópol de emplazamiento terrestre y los Bulavá de emplazamiento marítimo y que son lanzados desde submarinos atómicos de la clase Borei.

El martes, Putin ya presumió tras un ensayo exitoso de las características del misil intercontinental Sarmat, que calificó como “el sistema de misiles más potente del mundo”.

Putin adelantó que los Sarmat, que según Moscú son cuatro veces más potentes que sus análogos occidentales, entrarán en servicio a finales de año.

Hace una semana, las fuerzas de seguridad rusas detuvieron al director de la empresa Krasmash, fabricante de los misiles balísticos Sarmat, bajo la sospecha de recibir un soborno.

Según medios independientes, la puesta en servicio de los Sarmat tenía que ocurrir antes, pero dos pruebas fallidas aplazaron esa fecha.

Putin anunció en 2023 el pronto inicio de la producción “masiva” del Sarmat, que tiene un “alcance prácticamente ilimitado”, según el jefe del Kremlin, y que convierte en “inútil” el escudo antimisiles de Estados Unidos, según el Kremlin.

Rusia ha desplegado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, pero ha renunciado a utilizar por el momento armamento nuclear en territorio ucraniano desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022.

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