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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante una ceremonia de entrega de premios al personal del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, en las afueras de Moscú, el 13 de mayo de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante una ceremonia de entrega de premios al personal del Instituto de Tecnología Térmica de Moscú, en las afueras de Moscú, el 13 de mayo de 2026. (Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)
/ VYACHESLAV PROKOFYEV
Por Agencia EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este miércoles que su país seguirá desarrollando su potencial nuclear con el fin de superar los actuales y futuros escudos antimisiles occidentales.

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