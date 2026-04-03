El expresidente ruso Dmitri Medvédev descartó hoy que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hable en serio cuando dice que se plantea abandonar la OTAN debido a la falta de apoyo europeo a la guerra en Irán.

“Por supuesto que ni Trump ni EE.UU. abandonarán la OTAN. No hay motivo y el Congreso no le dejará. La retórica de Trump es puro teatro”, dijo Medvédev en su cuenta de Telegram.

Pronosticó que a lo máximo que llegará Washington es a reducir el tamaño del contingente estadounidense o a negarse a suministrar algún tipo de equipamiento militar.

“Pero esto no es lo que es relevante aquí”, señaló.

Medvédev sí destacó que en el seno de la Alianza Atlántica existen”importantes contradicciones que se han visto agravadas por la campaña iraní“.

“Y los subnormales políticos europeos, especialmente en Bruselas, están considerando seriamente crear un componente militar de pleno derecho dentro de la UE. Y eso cambia el mapa del mundo”, dijo.

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula tras hablar sobre la guerra con Irán desde el Salón de la Cruz de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 1 de abril de 2026. (EFE/EPA/ALEX BRANDON / POOL) / ALEX BRANDON / POOL

Por ello, el actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia considera que la UE “ya no es más una unión económica” y se está convirtiendo rápidamente “en una alianza militar en toda regla, extremadamente hostil hacia Rusia y, en algunos aspectos, peor que la OTAN”.

En sendas entrevistas con el diario británico The Telegraph y la agencia Reuters, Trump aseguró el miércoles que estudia seriamente abandonar la Alianza Atlántica después de la guerra en Oriente Medio.

“Nunca me emocionó la OTAN. Siempre supe que era un tigre de papel y el presidente ruso, (Vladímir) Putin, también lo sabe,”, señaló y recordó que, aunque “Ucrania no era nuestro problema (...), estuvimos ahí”.

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