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El presidente ruso, Vladimir Putin, y el entonces primer ministro, Dmitri Medvédev, en Moscú el 15 de enero de 2020. (Foto de Dmitry ASTAKHOV / SPUTNIK / AFP).
El presidente ruso, Vladimir Putin, y el entonces primer ministro, Dmitri Medvédev, en Moscú el 15 de enero de 2020. (Foto de Dmitry ASTAKHOV / SPUTNIK / AFP).
/ DMITRY ASTAKHOV
Por Agencia EFE

El expresidente ruso Dmitri Medvédev descartó hoy que el presidente de EE.UU., Donald Trump, hable en serio cuando dice que se plantea abandonar la OTAN debido a la falta de apoyo europeo a la guerra en Irán.

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