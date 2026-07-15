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Ucrania dijo que alcanzó 20 barcos de la flota fantasma rusa en el Mar Negro. (Captura de video).
Ucrania dijo que alcanzó 20 barcos de la flota fantasma rusa en el Mar Negro. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Las fuerzas de drones del Ejército de Ucrania alcanzaron en la noche del martes a este miércoles en el mar Negro 17 petroleros, dos buques cisterna de gas y un remolcador, informó el comandante de este componente de las fuerzas armadas ucranianas, Robert Brovdi.

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