Un papá alista a su hijo momentos antes de entrar al metro, la mejor solución que los residentes de Kiev encontraron para no padecer los bombardeos rusos. No se trata de una elección al azar: las estaciones están ubicadas muchísimos metros bajo tierra. El ejemplo más claro es la estación de Arsenalna, construida a 105,5 metros hacia abajo, por lo que, para llegar, hay que bajar cinco minutos por escalera eléctrica. Adentro, hay sillas de madera, "paredes de mármol de color crema, techos de bóveda de yeso blanco", etc. Así como otras estaciones, esta también fue hecha como un búnker con gruesas puertas de metal. AFP