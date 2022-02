Conforme a los criterios de Saber más

La potente ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania ha provocado una huida masiva de los residentes en dicho país durante las últimas horas. En medio de todo el caos que vive la nación europea, Juan Olivas Cornejo, encargado de la sección consular del Consulado Honorario del Perú en Kiev, atiende a una llamada telefónica de El Comercio.

La oficina diplomática, abierta en 1998 y dependiente directamente de la embajada del Perú en Varsovia, ha incrementado sus esfuerzos durante las últimas semanas para entrar en contacto con todos los connacionales que se encuentren en Ucrania.

“Nuestra función consiste en salvaguardar la integridad de nuestros connacionales, más aún en esta situación de inminente invasión rusa donde no sabemos qué nos espera mañana”, comenta Olivas.

Según datos de cancillería facilitados a El Comercio, 84 connacionales estaban registrados en el padrón electoral en Ucrania para las elecciones del 2021. Sin embargo, la cifra real sería casi cuatro veces mayor.

—Usted ha indicado que hay 291 peruanos residiendo en Ucrania...

En total somos alrededor de 320, de los cuáles hemos contactado a 291 que tienen todos sus papeles en regla y al día. Esa es más o menos la cantidad de connacionales con los que tenemos contacto aquí en Ucrania.

—¿Cómo ha cambiado el trabajo con la comunidad peruana durante estas semanas de creciente tensión?

La última semana hemos coordinado con la embajada en Varsovia y con la Dirección General (de Comunidades en el Exterior) de nuestra Cancillería la elaboración de un plan de contingencia. Hoy jueves 24 es el día más álgido debido a toda la situación bélica. Ha sido un día muy difícil porque los ucranianos han optado por evacuar y han llegado hasta las fronteras con Polonia y otros países del occidente de Ucrania. Las fronteras están colapsadas. La comunidad peruana, gracias a Dios, lo ha tomado con calma, casi todos se están salvaguardando y poniéndose a buen recaudo. Sin embargo, hemos podido confirmar que hay un grupo que vino por turismo y ha quedado varado tras la cancelación de los vuelos.

—¿Qué se hará en ese caso?

Para eso es el plan de contingencia, haremos que ellos tengan la posibilidad de reunirse en Kiev y ver la manera de trasladarlos vía terrestre a la frontera con Polonia. Posiblemente este viernes 25 tengamos al primer grupo para hacer las coordinaciones necesarias y trasladarlos.

—¿Cuántos peruanos se encuentran varados?

Son 5 personas, tres ya están confirmadas y estamos a la espera de los otros dos.

—Después de Kiev, la comunidad peruana se concentra en Járkov, uno de los principales objetivos durante los bombardeos rusos. ¿Algún connacional sufrió daños, ya sean materiales o personales, durante la ofensiva?

No, no, no. Gracias a que nuestra relación es fluida con ellos sabemos que hasta el momento no hubo ningún problema con ninguno.

—¿Cómo prevé que evolucione la situación durante los próximos días?

No sabemos qué irá a pasar mañana. Las tropas rusas están avanzando bastante rápido. La información que tenemos es la que brinda la parte ucraniana. Pero esta es una incertidumbre total, no sabemos qué puede pasar.

EN CASO DE EMERGENCIA

Recuerde que la Cancillería ha brindado los siguientes números y direcciones de correo electrónico para los peruanos en situación de emergencia en Ucrania.

Cel. Emerg.: (+48) 601 083 987 - Consejero Luis Gonzalo Cieza, jefe Sección Consular en Varsovia.

Teléfono Consulado Honorario en Kiev: (+38) 050 332 2765 (WhatsApp) - Igor Balenko Cónsul Honorario .

. Correos Electrónicos: Varsovia: consulado@perupol.pl Kiev: peru@ln.ua

