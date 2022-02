Conforme a los criterios de Saber más

Este sábado 19 Vladimir Putin mostrará al mundo de lo que son capaces las Fuerzas Armadas de Rusia. En medio de las tensiones con Ucrania y la posibilidad de una invasión a esta antigua república soviética, el mandatario ruso dirigirá unos ejercicios militares en los que habrá “disparos de misiles balísticos y misiles de crucero”.

LEE TAMBIÉN | Nord Stream 2: qué hay detrás del polémico gaseoducto ruso que es motivo de discordia en la crisis en Ucrania

“Quiere enseñar cuál es el verdadero poderío militar ruso. No las armas convencionales, sino las nucleares. Recuerda que, de esas, Rusia tiene más que Estados Unidos”.

Quien opina es el analista internacional Francesco Tucci. Para él, se trata de una nueva jugada de Putin en la partida de ajedrez que viene jugando con EE.UU., la OTAN y la Unión Europea, una forma de “volver a trazar una línea roja” que Occidente no debe cruzar.

Imagen del 2020, donde se ve a unidades terrestres transportar misiles balísticos. AP

“Rusia no puede permitir tener a un país miembro de la OTAN en sus fronteras, fronteras más grandes que las que tiene con los países bálticos. Bielorrusia y Ucrania son países claves para defender el país, para evitar encontrarse cara a cara con la OTAN”.

Por eso no le bastaría con desplegar 150 mil soldados a la frontera con Ucrania, según se acusa al Kremlin. Es necesario mostrar sus “bombarderos de largo alcance, submarinos, buques de superficie”, junto a las “fuerzas aeroespaciales y flotas del mar del Norte y Negro”.

Por supuesto, Moscú niega que se trate de una afrenta. Es, dicen, “un entrenamiento regular” que no debería “suscitar ningún tipo de preocupación”.

MÁS EN MUNDO | Putin admite que hay “una agravación de la situación” en el este de Ucrania

Foto del 2021. Se aprecia un submarino nuclear ruso. AP

En todo caso, anota Tucci, quienes realmente están detrás del agitar y de la cizaña son Estados Unidos y sus aliados . Bastaría recordar que la inteligencia estadounidense determinó que el miércoles de esta semana sería el día de la invasión rusa a Ucrania. Sin embargo, esto no sucedió.

A ello habría que sumarle que parece no haber un verdadero interés por resolver el asunto. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, sostiene que incorporar a Ucrania a la OTAN no está en agenda y que, por tanto, la escalada rusa no tiene sentido.

“Pero eso no soluciona el problema, solamente lo posterga”, concluye Tucci.

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué es y cómo se transmite el Coronavirus que surgió en China?