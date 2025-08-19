Guerra en Ucrania: qué tan reales son las chances de una cumbre tripartita entre Putin, Zelensky y Trump

Trump afirmó durante el inicio de la ronda de reuniones que mantuvo con Zelensky y otros líderes europeos en Washington que “si todo iba bien”, el encuentro podría realizarse ese mismo día. Además de mostrar su apoyo a Ucrania y solicitar que se incluyan garantías de seguridad, los representantes de Europa pidieron ser incluidos en una posible cumbre con Putin.

“Creo que, para hacer un seguimiento, necesitaríamos una reunión a cuatro, porque estamos hablando de garantías de seguridad, estamos hablando de la entera seguridad del continente europeo”, señaló el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

El jefe de Estado galo indicó, tras el encuentro con Trump, que no se deben descartar sanciones adicionales hacia Rusia si el proceso de paz se estanca.

“Si al final este proceso se topa con una negativa, también estamos dispuestos a decir que necesitamos aumentar las sanciones”, manifestó Macron.

Trump reunido con los líderes europeos el 18 de agosto. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Por su parte, Zelensky pidió a Trump participar de forma directa en una eventual cumbre trilateral con el líder ruso.

“Es muy importante que todos los temas delicados, territoriales y más, se discutan entre líderes durante la reunión trilateral. El presidente Trump intentará organizar dicha reunión y ha dicho que puede ser que venga o no. Ucrania estará contenta si usted viene”, dijo el presidente ucraniano a Trump frente a los líderes europeos.

A pesar del optimismo inicial de Trump en torno a la posibilidad de entablar la cumbre en el plazo más corto, tras su encuentro con Zelenski y la delegación proveniente de Europa, el mandatario estadounidense indicó que todavía se encontraba negociando con los rusos la esperada reunión entre Putin y su par ucraniano.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, publicó en Truth Social.

¿Más posible que nunca?

Si bien la posibilidad de un encuentro entre los presidentes de Rusia y Ucrania ha sido complicada por la diferencia diametral de sus posturas y el desinterés que ha mostrado Putin por reunirse con Zelensky, la mayor intervención de Donald Trump podría abrir por fin un escenario de este tipo.

Así lo considera Octavio Pescador, analista político y profesor de la UCLA, quien señala que hay avances con respecto a las semanas previas.

“Una reunión entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos es muy factible porque el factor principal que esperaban los europeos, y en particular Zelensky, es la garantía de protección, que ya está incluida en la oferta que hace Trump”, apunta Pescador en diálogo con El Comercio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 18 de agosto de 2025. Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ

Una opinión similar tiene Marco Carrasco, especialista en política internacional e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Yo sí lo veo como una posibilidad real. Semanas atrás hablábamos de una propuesta de una reunión entre Zelensky y Putin, lo cual era más complicado, pero una reunión tripartita se hace algo más digerible en el contexto actual. Sobre todo tras la reciente reunión en Alaska y el soporte que vienen dando los representantes de Europa a la postura de Ucrania”, comenta Carrasco a este Diario.

No obstante, el docente de la UNMSM sostiene que la realización de la cumbre no implica directamente un progreso decisivo de cara a un alto al fuego definitivo.

“Habría que ajustar las expectativas porque que se dé esta reunión no es igual a que se logre ni siquiera un cronograma para poder avanzar un acuerdo de paz, no es lo mismo”, explica Carrasco.

Otro aspecto crucial de las negociaciones y su impacto real en el largo plazo se encuentra en los frentes del territorio ocupado y las garantías de seguridad para Ucrania.

“La no entrada a la OTAN es el punto principal de los rusos y el segundo es una realineación territorial. Si se reconocen (como rusas) las provincias ocupadas, eso no le conviene a Ucrania de facto porque ellos todavía están peleando por ellas. La línea del frente de batalla gradualmente está avanzando y, de las cuatro provincias en disputa, dos están en casi un completo control de los rusos: Lugansk y el 75% de Donetsk”, señala Octavio Pescador.

Según The New York Times, la negociación de una futura cumbre con Putin se está prolongando debido a que el jefe de Estado ruso ha logrado dirigir la atención de Trump hacia Zelenski al poner sobre la mesa una propuesta de cese de ataques a cambio de, entre otras cosas, la cesión del área de la región del Donbás no ocupada por Rusia.

Mapa que resalta la zona del Donbás en amarillo. Las ciudades de Slávyansk y Kramatorsk, en Donetsk, están marcadas dentro del área del lado ucraniano de la línea del frente, que está marcada en rojo. Fuente: ISW, 12 de agosto de 2025.

Esto choca con la postura ucraniana, pues Zelensky declaró durante la semana pasada que renunciar al Donbás y la península de Crimea —anexada unilateralmente por Rusia en el 2014— requerían reformas constitucionales “casi imposibles” de realizar.

Dichas afirmaciones se produjeron a pesar de que Trump exigía al líder ucraniano dejar Crimea en manos rusas y renunciar a una adhesión a la OTAN para poder llegar a un acuerdo de paz. El abandono de territorios sigue siendo un punto espinoso no solo para la seguridad de Ucrania, sino también desde la perspectiva de sus aliados en Europa.

“Los europeos probablemente dirán que la cesión territorial le abre la puerta a que Rusia siga avanzando en el momento que le dé la gana sin cumplir los compromisos. Por eso es que ahí entra a tallar la garantía de protección de Estados Unidos”, comenta al respecto Pescador.

Al ser consultado sobre si Ucrania se va a ver obligada a renunciar a territorios para que progrese cualquier tipo de negociación, el especialista de la UCLA apunta que es un escenario previsible y realista. En el contexto actual de la guerra, con una cúpula estadounidense convencida desde el inicio de que es necesaria la limitación de su ayuda a Ucrania, las pérdidas territoriales parecen ser algo cada vez más real para Zelenski.

Soldados de Ucrania forman una fila tras entregarse como prisioneros, en la República Popular de Lugansk, al este de Ucrania, según fuentes rusas. (Foto referencia de SERVICIO DE PRENSA DEL MINISTERIO DE DEFENSA RUSO / EFE)

“Al menos Crimea ya no regresa, aunque pueda considerarse mínimo desde la perspectiva de que la península se perdió en el 2014. Sobre las cuatro provincias actualmente en mayor disputa, para Ucrania es mejor tener al menos dos a quedarse sin nada”, explica Pescador.

“Si ya se está perdiendo la posibilidad de recuperar estas provincias, el argumento que manejó Trump desde el principio estuvo en que los territorios donde ha ganado espacio Rusia, pero que no tienen población de origen ruso cultural o lingüísticamente les serían devueltos a Ucrania a cambio de los otros”, agrega.

“Esas concesiones quizás puedan permitir un margen de manejo territorial, algo distinto de lo que se viene haciendo en lugares como Donetsk y Lugansk. Creo que podría alcanzarse un punto en el que ambas partes se sientan seguras sin hacer más, aunque esto solo lo estamos proyectando hacia un escenario de equilibrio en el que no le resulta beneficioso a ninguna de las partes actuar de forma violenta. Es un balance delicado”, puntualiza Marco Carrasco.