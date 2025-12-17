El presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa en el Centro de Control de Defensa Nacional en Moscú, Rusia, el 17 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN)
El presidente ruso, Vladimir Putin, en una reunión ampliada de la Junta del Ministerio de Defensa en el Centro de Control de Defensa Nacional en Moscú, Rusia, el 17 de diciembre de 2025. (EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN)
Rusia: Putin anuncia que el misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes del fin de año
Rusia: Putin anuncia que el misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes del fin de año

Rusia: Putin anuncia que el misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes del fin de año

El presidente de , , anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.

El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.

MIRA AQUÍ: Putin asegura que Rusia conquistará “territorios históricos rusos” en Ucrania si fracasa la diplomacia

Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”, dijo el líder ruso.

Putin agregó que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas.

Como antes, desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo”, aseveró.

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Una luz al final del túnel? Ucrania recibiría las garantías de seguridad de EE.UU., aunque falta la respuesta de Rusia

Los misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine el 2025.

Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, reafirmó el jueves 11 de diciembre por teléfono su apoyo a su par venezolano Nicolás Maduro ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela. (AFP)
