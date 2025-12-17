Rusia: Putin anuncia que el misil hipersónico Oreshnik entrará en servicio antes del fin de año

Escucha la noticia
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este miércoles que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año.
El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.
“Hasta finales de año se desplegará el sistema de misiles de mediano alcance con el misil hipersónico Oréshnik”, dijo el líder ruso.
Putin agregó que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas.
“Como antes, desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo”, aseveró.
El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros.
Los misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.
Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine el 2025.
Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.
