El presidente ruso, Vladimir Putin, inspecciona un ejercicio militar de las fuerzas nucleares rusas tras la postergación de la cumbre con Donald Trump. (EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN)
El presidente ruso, Vladimir Putin, inspecciona un ejercicio militar de las fuerzas nucleares rusas tras la postergación de la cumbre con Donald Trump. (EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN)
/ ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Putin dirige ejercicios nucleares de Rusia tras el aplazamiento de la cumbre con Trump
Resumen de la noticia por IA
Putin dirige ejercicios nucleares de Rusia tras el aplazamiento de la cumbre con Trump

Putin dirige ejercicios nucleares de Rusia tras el aplazamiento de la cumbre con Trump

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente ruso, , dirigió hoy desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares, justo después del aplazamiento de la cumbre en Budapest con el presidente de Estados Unidos, .

Hoy tenemos ejercicios rutinarios, insisto, rutinarios, sobre el empleo de las fuerzas nucleares”, dijo Putin en el vídeo colgado en el canal de Telegram del Kremlin.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Rusia lanzó anoche contra Ucrania 11 misiles balísticos y 4 misiles hipersónicos Kinzhal

Putin ordenó el comienzo de las maniobras en presencia por videoconferencia del ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov.

Los ejercicios, el último de los cuales tuvo lugar hace dos años, sirve para ensayar “el procedimiento para la autorización del uso de armas nucleares”, precisó Guerásimov.

En concreto, las fuerzas nucleares lanzaron un misil balístico intercontinental Yars -de hasta 12.000 kilómetros de alcance- desde el cosmódromo de Plesetsk, que se encuentra a casi 800 kilómetros al norte de Moscú.

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

El misil fue lanzado con destino al polígono de Kura en la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros del lugar de lanzamiento.

Además, también participaron el submarino nuclear ‘Briansk’, que lanzó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que dispararon misiles de crucero.

Todos los objetivos de las maniobras fueron cumplidos”, informó el Kremlin.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Rusia rechazó la última propuesta de Trump de “congelar” la guerra en Ucrania en el frente actual

Putin, quien suspendió a principios de 2025 el cumplimiento del START III, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU., propuso recientemente prolongar su vigencia por un año cuando éste expire en febrero próximo.

Trump respondió que era “una buena idea”, pero las partes aún no han iniciado negociaciones para su prolongación.

La cumbre ruso-estadounidense en Budapest, que debía celebrarse en un plazo de dos semanas, ha sido aplazada después de que Moscú descartara rotundamente un cese de los combates, como planteó el jefe de la Casa Blanca.

VIDEO RECOMENDADO

La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el lunes 20 de octubre la prohibición de importar gas natural ruso al bloque a partir de finales de 2027, durante una reunión de los ministros de Energía celebrada en Luxemburgo. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC