El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión en Moscú, el 30 de diciembre de 2025.
/ MIKHAIL METZEL
Agencia EFE
Agencia EFE

Putin firma decreto para reclutamiento masivo de reservistas para defender infraestructuras de Rusia
El presidente de , , firmó hoy un decreto para el reclutamiento masivo de reservistas para la defensa de infraestructuras críticas del país.

El correspondiente documento, publicado en el portal de información legal del Estado ruso, señala que el reclutamiento tiene como fin “garantizar la protección de infraestructuras críticas u otras instalaciones de servicios públicos”.

Francisco Sanz
El mandatario ruso encargó al Gobierno elaborar la lista de instalaciones críticas y al Ministerio de Defensa, el listado de unidades de las Fuerzas Armadas que se ocuparán de estas actividades.

El Decreto entró en vigor a partir de su publicación.

Desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022 las autoridades rusas únicamente procedieron en una ocasión a una movilización parcial de 300.000 hombres en edad militar, decisión que provocó el exilio de aproximadamente un millón de personas.

La nueva medida ha sido promovida para proteger las infraestructuras críticas ante el incremento de los ataques de drones ucranianos, particularmente contra instalaciones energéticas rusas, hecho recientemente admitido por el exministro de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigú.

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

