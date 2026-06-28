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Resumen

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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió una entrevista al presentador Pável Zarubin. (EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió una entrevista al presentador Pável Zarubin. (EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV)
Por Agencia EFE

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este domingo que la anexionada península de Crimea, donde esta semana fue declarado el estado de emergencia para hacer frente a los crecientes ataques de Kiev, será abastecida de combustible.

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