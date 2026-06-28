El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió este domingo que la anexionada península de Crimea, donde esta semana fue declarado el estado de emergencia para hacer frente a los crecientes ataques de Kiev, será abastecida de combustible.

“En cuanto al suministro de combustible a Crimea (…) su necesidad mensual es de 70.000 toneladas. Actualmente, Crimea cuenta con reservas para unos pocos días, pero sus necesidades serán cubiertas”, dijo el jefe del Kremlin en una entrevista concedida al presentador Pável Zarubin.

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En este sentido, prometió que aumentarán los suministros a la península “tanto por tierra como por mar”.

“Estoy convencido de que esta tarea se cumplirá”, aseveró.

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Estas aseveraciones llegan dos días después de que las autoridades crimeas declararan la situación de emergencia tras cortes eléctricos y escasez de combustible en la península provocados por ataques diarios de las fuerzas ucranianas.

Putin también aseguró que las tropas rusas prácticamente han tomado la ciudad ucraniana de Limán y se acercan al bastión de Sloviansk, ambos en la región de Donetsk.

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“Krasni Limán es uno de los mayores patios de maniobra de la antigua Unión Soviética y un centro logístico vital. Solo quedan 149 edificios por liberar de un total de 11.000″, declaró el mandatario.

Agregó que las fuerzas rusas avanzan “a buen ritmo” hacia Sloviansk y ya se encuentran a “unos ocho o nueve kilómetros de la urbe”.

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Según el jefe del Kremlin, la ofensiva rusa “se desarrolla con éxito en 15 sectores” y el ejército del país “avanza en la dirección correcta cada día”.

Putin mencionó, en particular, la situación en la región de Sumi para asegurar que las tropas rusas se han acercado a la capital regional.

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