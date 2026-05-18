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El despliegue de un sistema de misiles hipersónicos rusos Oreshnik, con capacidad nuclear, para misiones de combate en una ubicación no revelada en Bielorrusia. (Foto: Ministerio de Defensa ruso / AFP).
El despliegue de un sistema de misiles hipersónicos rusos Oreshnik, con capacidad nuclear, para misiones de combate en una ubicación no revelada en Bielorrusia. (Foto: Ministerio de Defensa ruso / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Rusia y Bielorrusia iniciaron el lunes ejercicios con armas nucleares, anunciaron las autoridades bielorrusas, en un contexto de tensiones con la OTAN y de estancamiento del diálogo con Estados Unidos en materia de control de armamento nuclear.

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