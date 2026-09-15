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Resumen

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Esta fotografía, distribuida por el servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania el 15 de septiembre de 2026, muestra a un policía extinguiendo un incendio en una gasolinera dañada tras un ataque con drones rusos en Kiev. Foto: AFP
Esta fotografía, distribuida por el servicio de prensa de la Policía Nacional de Ucrania el 15 de septiembre de 2026, muestra a un policía extinguiendo un incendio en una gasolinera dañada tras un ataque con drones rusos en Kiev. Foto: AFP
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Rusia y Ucrania han ignorado el anuncio de tregua energética hecho por el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, que también intentó responsabilizar a dicho conflicto, y no al de Irán, de los altos precios del petróleo a nivel mundial.

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