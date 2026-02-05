Rusia y Ucrania intercambiarán 314 prisioneros, anuncia Witkoff, enviado especial de Trump

Escuchar
Un voluntario abraza a un prisionero de guerra ucraniano (POW) luego de un intercambio en un lugar no revelado en Ucrania. (Foto de SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL UCRANIANO / AFP)

Un voluntario abraza a un prisionero de guerra ucraniano (POW) luego de un intercambio en un lugar no revelado en Ucrania. (Foto de SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL UCRANIANO / AFP)
Por Agencia EFE

Rusia y Ucrania han llegado a un acuerdo mediado por EE.UU. por el que ambos bandos intercambiarán 314 prisioneros, anunció este jueves Steve Witkoff, el emisario de la Casa Blanca para la guerra de Ucrania, desde Abu Dabi, donde tienen lugar contactos de paz entre Kiev, Washington y Moscú.

