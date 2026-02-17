Escuchar
00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Por Agencia AFP

Las delegaciones de Rusia y Ucrania ya se encuentran en Ginebra para sostener este martes otra ronda de conversaciones de paz, como parte de la campaña emprendida por Estados Unidos para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Rusia y Ucrania listos para diálogos de paz en Ginebra mientras los combates continúan
Europa

Rusia y Ucrania listos para diálogos de paz en Ginebra mientras los combates continúan

Rusia ataca de forma masiva infraestructura energética en Ucrania con casi 30 misiles y 400 drones, según Defensa
Europa

Rusia ataca de forma masiva infraestructura energética en Ucrania con casi 30 misiles y 400 drones, según Defensa

Zelensky pide a EE.UU. garantía de seguridad por 20 años: ¿Qué se espera de la nueva negociación entre Rusia y Ucrania?
Europa

Zelensky pide a EE.UU. garantía de seguridad por 20 años: ¿Qué se espera de la nueva negociación entre Rusia y Ucrania?

La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia
Europa

La delegación de Ucrania llega a Ginebra para nuevos contactos con EE.UU. y Rusia