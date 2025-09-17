El ejercicio militar de Rusia y Bielorrusia que inquietó a Europa: ¿qué armas probó Putin y cómo respondió la OTAN?

El Gobierno de Bielorrusia confirmó en las últimas horas que desplegó los misiles rusos Oréshnik durante las maniobras estratégicas “Západ-2025” que llevó a cabo desde el viernes 12 junto a Rusia. La Unión Europea, por su parte, señala que ha seguido con atención los ensayos militares de cara a cualquier escenario de riesgo bélico.

“Estamos siguiendo de cerca este ejercicio militar estratégico conjunto que se está llevando a cabo en el territorio de Bielorrusia”, indicó Anitta Hipper, portavoz comunitaria de Asuntos Exteriores.

El ensayo culminado este martes 16 supuso no solo la movilización sino también la simulación de lanzamiento de los misiles balísticos supersónicos Oréshnik y se produjo de forma paralela a los ejercicios militares “Defensa de Hierro” llevados a cabo por la OTAN en las inmediaciones de la ciudad polaca de Utska.

Donald Tusk, primer ministro polaco, señaló que las maniobras estratégicas practicadas por la OTAN tienen un fin disuasivo y que han sido una “respuesta” a los “agresivos ensayos realizados en suelo de Rusia y Belorrusia”.

“Deben servir como un mensaje claro, tanto para nuestros enemigos como para nuestros aliados”, remarcó Tusk.

Desde el frente ruso la postura oficial fue que la movilización conjunta con Bielorrusia ha sido parte de sus actividades rutinarias y no una demostración de poder frente a la Unión Europea.

“Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa”, se pronunció Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso.

Vladimir Putin aseguró que los simulacros contaron con la participación de 100.000 efectivos militares. Los medios y agencias de Rusia indicaron que se sumaron a los ensayos soldados provenientes de India, Irán, Bangladesh, Burkina Faso, Congo y Malí.

La mirada europea sigue siendo de desconfianza, pues Mark Rutte, secretario general de la OTAN, anunció el desarrollo y evolución de la operación “Centinela Oriental” luego del ingreso de 19 drones rusos al espacio aéreo polaco, incidente registrado la semana pasada.

“La operación de la OTAN Centinela Oriental, que defenderá, junto con nuestros aliados, la seguridad de Europa, ha comenzado”, mencionó el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz

Demostración de poder

El despliegue de los Oréshnik fue una de las partes más llamativas del ensayo estratégico de Rusia y Bielorrusia, pues dichos misiles balísticos hipersónicos tienen la capacidad de cargar ojivas nucleares.

Dichos cohetes se encuentran entre el armamento más avanzado de la milicia rusa y se cree que fueron desarrollados a partir de los más antiguos proyectiles Yars. Su primer uso en combate se produjo en noviembre del año pasado sobre territorio ucraniano como respuesta al permiso que Estados Unidos dio a Ucrania para emplear los proyectiles de largo alcance ATACMS. Aquel ataque tuvo como blanco la planta de Pivdenmash, ubicada en Dnipró.

Por ese entonces, Putin aseguró que ya había enviado varios de estos misiles a Bielorrusia y el presidente de este último país, Alexandr Lukashenko, aseguró que su territorio albergaba “decenas de armas nucleares tácticas” rusas.

Los misiles Oréshnik se habrían estado desarrollando desde el 2018 y son de alcance intermedio, con capacidad de golpear objetivos ubicados a 5.000 kilómetros de distancia y de alcanzar velocidades hasta 10 veces superiores a la del sonido. El gobierno ruso señala que su margen de error de estos proyectiles es de unas cuantas decenas de metros.

Putin asegura que los sistemas defensivos modernos no son capaces de interceptar los Oréshnik y que esto incluye “las defensas antimisiles creadas por los estadounidenses en Europa”.

Aunque la información en torno a algunas de sus características no es tan detallada, se estima que sus dimensiones son de unos 12 metros de largo y su diámetro es de aproximadamente 1,8 metros. Estas armas cuentan con seis ojivas que pueden contener más submuniciones en su interior.

Pável Muraveiko, viceministro de Defensa bielorruso, indicó que los ensayos sirvieron para simular el posicionamiento de los proyectiles Oréshnik y el lanzamiento de armas nucleares no estratégicas.

Estas últimos no fueron las únicas armas empleadas en las maniobras estratégicas, pues durante el fin de semana pasado también se ensayó el disparo de misiles Tsirkón en el mar de Barents.

Estos proyectiles hipersónicos tienen un alcance situado en torno a los 1.000 kilómetros y los militares rusos aseguran que también pueden alcanzar una velocidad de ‘Mach 10’ (entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo) de forma similar a los Oréshnik. Los Tsirkón también fueron empleados contra objetivos ucranianos en el 2024.

El ejercicio Západ-2025 también incluyó a los cazabombarderos Sukhoi Su-34, que practicaron ataques contra blancos situados en tierra, al igual que los bombarderos Tu-22M3.

Otras operaciones incluyeron a la flota rusa del mar Báltico, que ensayó maniobras de sabotaje cerca de rutas costeras, y las prácticas de los sistemas de defensa costera.

La respuesta de Europa y EE.UU.

Los ensayos militares “Defensa de Hierro”, por su parte, involucraron a todas las Fuerzas Armadas de Polonia y en ellos participaron cerca de 18.000 soldados de dicho país junto a otros provenientes de Noruega, Suecia y Estados Unidos. Se espera que participen de las maniobras un total de 30.000 militares.

Las fuerzas polacas indicaron que se probaron los misiles antiaéreos Homar, de procedencia surcoreana y que tienen un funcionamiento similar al sistema estadounidense HIMARS.

Los efectivos de la OTAN también realizaron pruebas con cohetes, los mismos misiles HIMARS, tanques Abrams, obuses Krab y armamento de distinta procedencia.