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Resumen

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Un avión de la aerolínea Ryanair tras un accidente en el que un hombre fue parcialmente succionado en pleno vuelo. (Capturas de X)
Un avión de la aerolínea Ryanair tras un accidente en el que un hombre fue parcialmente succionado en pleno vuelo. (Capturas de X)
Por Agencia EFE

Las autoridades de Macedonia del Norte liderarán la investigación sobre lo sucedido en un vuelo de Ryanair entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania), en el que parte del cuerpo de un pasajero fue succionado y casi sale despedido del avión tras romperse una ventanilla en pleno viaje.

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