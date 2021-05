Este jueves 6 de mayo, más de 6 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al nuevo alcalde de Londres para los próximos tres años. Si bien actualmente hay cuatro candidatos en carrera, la contienda parece limitada a solo dos de ellos, con la particularidad de que ambos pertenecen a alguna minoría étnica.

Las encuestas realizadas durante este año mantienen como favorito al actual burgomaestre, el laboralista Sadiq Khan con una intención de voto que ha fluctuado entre el 41% y el 53% durante el 2021; seguido por el conservador Shaun Bailey, quien recoge entre el 25% y el 29% de apoyo en el mismo periodo.

La boleta electoral la completan la candidata del Partido Verde, Siân Berry, con entre 6% y 10% de intención de voto a lo largo del año; y la representante del partido Liberal Demócrata, Luisa Manon Porritt, cuyo apoyo se ha mantenido entre el 7% y 11% durante el 2021.

Mientras que una eventual segunda vuelta resultaría a favor de Khan, con una victoria de 63% a 37% y 61% a 39% sobre Bailey, según las últimas encuestas realizadas por Opinium y Savanta ComRes respectivamente.

Y si bien los representantes de los dos partidos políticos más tradicionales en la escena británica se muestran bastante distantes ideológicamente, su perfil personal es mas bien cercano, asemejándose en un origen humilde y la pertenencia a una minoría étnica, casos singulares en un entorno político aún dominado por una élite blanca adinerada.

Unos 6 millones de londinenses están habilitados para participar en los comicios de este jueves, donde elegirán al alcalde la ciudad hasta el 2024. Sadiq Khan y Shaun Bailey encabezan los sondeos de intención de voto. (Foto: Tolga Akmen / AFP)

Sadiq Khan, en busca de un segundo mandato

En el 2016 la elección de Sadiq Khan como alcalde de Londres dio la vuelta al mundo por ser el primer musulmán en estar al frente de una gran capital de Europa Occidental.

Con 45 años, hijo de un conductor de autobús que emigró de Pakistán en la década de los 60 y una ama de casa que también trabajaba como costurera, Khan no había asistido a una escuela prestigiosa sino a una pobre en su barrio al norte de Londres, tampoco había estudiado en Oxford o Cambridge sino que se graduó como abogado de la Universidad North London.

En el 2016 Sadiq Khan se convirtió en el primer musulmán en estar al frente de una gran capital de Europa Occidental tras ganar la alcaldía de Londres. (Foto: Stefan Rousseau / AP)

Su perfil rompió el clásico molde del político británico: adinerado y elitista. Un molde bajo el que había sido creado Zac Goldsmith, hombre de negocios, multimillonario y su rival por el Partido Conservador en aquella elección.

“Nunca soñé que alguien como yo pudiera ser elegido alcalde de Londres”, dijo durante su primera alocución como alcalde de la ciudad con 8,6 millones de habitantes donde 1 de cada 8 es musulmán.

Sin embargo, analistas consultados por la BBC en aquella ocasión aseguraron que la religión no terminó decantando la elección a su favor, sino mas bien sus logros personales.

“Todo su historial resulta interesante, no solo el tema religioso”, dijo en el 2016 Tony Travers, director del centro de estudios sobre Londres de la London School of Economics, al medio británico.

“Khan no ha apelado a la población musulmana, ni directa ni indirectamente (...) Es interesante para todas las minorías en una ciudad tan cosmopolita como esta”, agregaba por su parte Dave Hill, comentarista sobre Londres del diario The Guardian, para el mismo artículo de la BBC.

Su religión, sin embargo, sí terminó siendo usada como un arma por sus contrincantes. Los conservadores acusaron constantemente a Khan de apoyar al extremismo islámico, llegando incluso a que el entonces primer ministro David Cameron lo criticara por aparecer en un evento junto al imán fundamentalista Sulaiman Ghani años atrás.

Londres tiene una población de 8,6 millones de habitantes. Solo el 45% de ellos se identifican como "blancos británicos" según el censo del 2011 y 1 de cada 8 es musulmán. (Foto: Niklas Halle'n / AFP)

La gestión de Khan debió terminar en el 2020; sin embargo, se decidió aplazar la elección para este año debido a la emergencia por el coronavirus.

Sobre su gestión frente a la pandemia, el 42% de londinenses la aprueba mientras que el 39% la considera mala, según una encuesta publicada por YouGov el 18 de marzo.

Según estudios del Instituto Mile End de la Universidad Queen Mary de Londres, las principales fortalezas del alcalde son su competencia, pues su agenda política recoge las preocupaciones de la mayoría de londinenses y el dominio relativo del Partido Laborista en la capital, según un artículo de The Conversation.

En caso de una nueva victoria en las urnas, además, los principales temas en agenda para sus conciudadanos son la inversión pública en el Servicio Nacional de Salud (63%), acceso a la vivienda (58%) y la vigilancia en las calles (42%), de acuerdo al mismo portal.

Shaun Bailey, el “nuevo” rostro de los conservadores

El segundo favorito según las encuestas para alcanzar la alcaldía londinense es Shaun Bailey, quien sueña con ser el primer político negro en ser burgomaestre de una gran capital europea.

Nacido en North Kensington en 1971, Bailey fue criado por su madre luego de que su padre los abandonara. Según un artículo de la BBC, Bailey asegura que tanto su madre como sus tíos fueron piezas fundamentales para alejarlos de la violencia juvenil.

“Mi mamá fue determinante para mantenerme alejado de las malas influencias”, dijo en una oportunidad. Durante su juventud fue inscrito en la Fuerza de Cadetes del Ejército (FCE), una organización nacional juvenil del Ministerio de Defensa y el Ejército Británico, y se dedicó a la gimnasia.

“Mi madre se enfocó en llenar mi tiempo libre. Me inscribió en la FCE y muchas de las habilidades que tengo ahora las desarrollé ahí. La gimnasia me enseñó a enfocarme. La Fuerza de Cadetes me enseñó sobre trabajo en equipo”, asegura Bailey según el mismo artículo de la BBC.

Nacido en North Kensington en 1971, Bailey fue criado por su madre luego de que su padre los abandonara. A lo largo de su vida se ha dedicado a trabajar para evitar que los jóvenes caigan en la delincuencia. (Foto: Ian West / AP)

Tras la escuela pasó varios años en empleos ocasionales, como el de guardia de seguridad en el estadio de Wembley, y también desempleado antes de graduarse en Ingeniería de Computación en la Universidad South Bank a los 27 años. Luego, regresó a la casa de su familia donde encontraría que gran parte de su grupo de amigos habían sido afectados por el crimen juvenil.

Eso fue determinante para que comenzara su trabajo a tiempo completo como asesor juvenil. Poco más tarde llegó al Centre for Policy Studies, fundado por Margaret Thatcher, donde trabajó como investigador asociado.

Esto le permitió acercarse al Partido Conservador, postulando como representante parlamentario del distrito de Hammersmith en el 2010. Aunque perdió dicha elección, consiguió captar la atención del primer ministro y lider de su partido, David Cameron, además de su directo de estrategia, Steve Hilton.

Dos años más tarde, fue llamado para trabajar como asesor especial para la juventud y crimen en la oficina de Cameron.

En el 2018 fue elegido como el candidato conservador para las elecciones londinenses. “No es sorprendente que los conservadores hayan decidido elegir ahora a un candidato de una minoría étnica” para presentarse como un “partido liberal e inclusivo”, considera Steven Fielding, politólogo de la Universidad de Nottingham, para la agencia AFP.

Dentro de sus planes de gobierno, dos de los que más resaltan son su intención de luchar contra el crimen y sus planes para ampliar la oferta de viviendas sociales.

Para conseguir el primer punto, Bailey buscará contratar a 8 mil oficiales de policía, reabrir 38 comisarías recientemente cerradas y asegura que obtendrán los fondos necesarios tras proponérselo al primer ministro Boris Johnson.

Sobre el segundo, el candidato se comprometió a construir 100 mil viviendas de propiedad compartida que costarían 100 mil libras esterlinas (unos 138.870 dólares) cada una. El modelo, sin embargo, haría que un ciudadano pueda poseer parte de la propiedad por apenas 5 mil libras (poco menos de 7 mil dólares).

La figura de Bailey no ha estado alejada de los escándalos políticos. En el 2006 escribió una columna para “The Telegraph” donde aseguraba que la gente se estaba aprovechando del sistema para obtener más beneficios, incluyendo a jóvenes que “deliberadamente quedaban embarazadas”.

El Partido Laboralista calificó su postura como “repulsiva y peligrosa”, según la BBC.

Además, durante su candidatura por Hammersmith, Bailey habría dicho en un evento de campaña que la solución para la violencia doméstica “empieza con las niñas”, sugiriendo que los abusos dependían del comportamiento de las víctimas.

